Президенту Путину рассказали о зарплатах врачей в Пермском крае О доходах медработников перед главой государства отчитался главврач краевой инфекционной больницы Григорий Цепаев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средняя зарплата врачей в Пермской краевой клинической инфекционной больнице составляет 84 тыс. руб., а у медсестёр — 58 тыс. руб. Такие данные озвучил главврач лечебного учреждения Григорий Цепаев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Об этом сообщает «Рифей».

Вопрос о доходах медиков поднял сам Путин.

Как пояснил Цепаев, заработная плата врачей и медсестёр на сегодняшний день соответствует дорожной карте, все взятые больницей обязательства и планы выполняются.

После этого глава государства поинтересовался у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, далеко ли эти значения ушли от средних по региону.

«По врачам это выше, чем средняя зарплата по региону, а по среднему персоналу — немного пониже, но в пределах допустимой нормы. Средняя зарплата по региону (у среднего медперсонала) в пределах 65 тыс. руб.», — пояснил губернатор.

После этого Путин выразил надежду, что новая краевая клиническая инфекционная больница внесёт свой вклад в поддержание здоровья граждан.

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