В Перми за 33 млн рублей продается уникальная коллекция ретро-мотоциклов В мотопарке — 180 единиц техники Поделиться Твитнуть

Фото: Артём Новиков

Пермяк Артём Новиков выставил на продажу на сайте «Авито» коллекцию мотоциклов и мототехники советских времён. Она насчитывает порядка 180 экземпляров и продаётся за почти за 33 млн руб.

«Заберите за копейки (или отвезем на металлолом) мототехнику времен СССР. Около 180 единиц. Единственная в России. Имеются экземпляры, которых уже не осталось в наличии. Собиралась более 30 лет и находится в Перми», — рассказал на своей странице в соцсетях коллекционер и совладелец мотопарка Артём Новиков.

Как сообщает издание Properm со ссылкой на Новикова, изначально коллекционеры хотели создать в Перми специализированный музей ретро-мотоциклов, для чего искали земельные участки или помещение, однако успехов не добились, поэтому решили выставить технику на продажу.

«Однажды товарищу подарили „ИЖ-45«, после этого нам захотелось собрать коллекцию. Собирали по всей России и ближнему зарубежью в течение 30 лет. В коллекции представлены как известные марки — «ИЖ», «Восход», так и малоизвестные Čezeta, «Киевлянин». Примерно 40% автопарка на ходу, то есть это рабочая техника. Такая коллекция единственная в России», — пояснил Новиков.

Фото: Артём Новиков

В 2021 году общая сумма всех экземпляров оценили в 94 млн руб., а сейчас продают за 33 млн руб.

Отметим, в Перми на протяжении нескольких лет существует также музей «Ретро-гараж», который находится на ул. Дружбы, 34А. Коллекция состоит из советских автомобилей 1930-х — 1980-х годов. Музей входит в Ассоциацию частных и народных музеев России.

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