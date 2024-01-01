Объявлен аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения на территории Косинского МО Заявки принимаются до 28 августа Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба минприроды Прикамья

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края информирует, что 3 сентября этого года состоится аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения в электронной форме на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк—АСТ» в отношении охотничьего угодья, расположенного на территории Косинского муниципального округа Пермского края площадью 91,8 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минприроды.

Документация об аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего угодья, расположенного на территории Косинского муниципального округа Пермского края площадью 91,8 тыс. га.

Заявки на участие в аукционе подаются в электронной форме на Универсальной торговой платформе АО «Сбербанк — АСТ».

Дата начала срока подачи заявок: 5 августа с 9:00 минут по московскому времени 9:00 минут по местному времени).

Срока окончания подачи заявок: 28 августа этого года до 17:00.





Заявка на участие в аукционе подается через УТП АО «Сбербанк-АСТ» по ссылке.

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