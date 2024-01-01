«Т Плюс» проводит плановый ремонт на Пермской ТЭЦ-14 в Кировском районе Перми Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский филиал ПАО «Т Плюс»

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» с 7 по 27 августа 2024 года (включительно), согласно годовому графику ремонтов основного энергетического оборудования, проводит плановые ремонтные работы на основном теплоисточнике Кировского района Перми – Пермской ТЭЦ-14. Мероприятия необходимы для надёжного теплоснабжения горожан в отопительном сезоне 2024/25.

На период ремонта на ТЭЦ произведено отключение горячего водоснабжения клиентов в м/р Закамск Кировского района Перми. Это необходимо, чтобы своевременно подготовить к несению зимних нагрузок основное оборудование станции. Так, оперативно будет проверено теплофикационное оборудование, турбоагрегат, электротехническое оборудование и система тепловыводов.

«В ходе обязательной подготовки к отопительному сезону энергетики "Т Плюс" в Перми проведут ремонты на четырёх ТЭЦ, проверят 2056 км тепловых сетей, а также оборудование 27 малых котельных, 10 насосных станций, 418 центральных тепловых пунктов. Благодаря этим мерам будет обеспечено стабильное теплоснабжение жителей», – отметил главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрёв.

В межсезонье энергетики «Т Плюс» планируют смонтировать более 16 км новых трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в Перми. Работы пройдут как в центральной части краевой столицы, так и в отдалённых районах. Наибольшие объёмы перекладок предусмотрены в Закамске – свыше 8 км трубопроводов. Новые тепломагистрали также появятся на улицах Газеты «Звезда», Мира, Пихтовой, Толбухина, Нефтяников и др.

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