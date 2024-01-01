В минздраве прокомментировали нехватку терапевтов в пермской поликлинике №5 Это временная ситуация Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В минздраве прокомментировали сообщения в СМИ о резком сокращении числа терапевтов в пермской поликлинике №5 на ул. Гусарова. Пациенты жалуются, что не могут записаться к врачу.

«В поликлинике №5 работают 10 участковых терапевтов. В настоящее время двое из них находятся на больничном, ещё четверо находятся в отпуске. Важно отметить, что ситуация является временной», — сообщили «Новому компаньону» в министерстве.

Там отметили, что на сегодняшний день в поликлинике ведут приём четыре врача-терапевта, также работают вспомогательные кабинеты, такие как кабинет неотложной помощи, где приём без предварительной записи (в порядке очереди) и в день обращения ведёт фельдшер; кабинет выдачи справок и направлений, где приём без предварительной записи (в порядке очереди) и в день обращения ведёт медицинская сестра.

Также в минздраве напомнили, что в поликлинике работает отделение неотложной медицинской помощи, врачи которого выезжают к пациентам на дом.

Ранее в СМИ обратились жители микрорайона Крохалева, которые утверждали, что на весь микрорайон осталось два врача-терапевта. При этом в микрорайоне продолжается строительство новых ЖК, и число жителей, а значит и пациентов, прикреплённых к поликлинике, только растёт.

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