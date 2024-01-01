Городские власти начали подготовку к принятию бюджета Перми на 2025-2027 годы Его должны утвердить в декабре этого года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми подписан график мероприятий по рассмотрению проекта городского бюджета на ближайшие три года. В конце августа его рассмотрят на профильном комитете гордумы. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской городской думы.

По словам депутатов, главный финансовый документ города останется социально ориентированным и направленным на улучшение городской среды и жизни пермяков.

Ожидается, что Пермь по-прежнему будет участвовать в национальных проектах и выделять средства на ремонт дорог, расселение аварийного жилья, строительство школ и другие цели.

Как рассказал председатель городского парламента Дмитрий Малютин, сейчас депутаты и чиновники мэрии входят «в активную фазу подготовки и рассмотрения бюджета на ближайшую трёхлетку».

«Нам предстоит сложная, кропотливая работа: будем изучать главный финансовый документ города через призму нацпроектов и городских приоритетов, вносить правки. Важно, чтобы в итоге Пермь получила сбалансированный бюджет, который обеспечит развитие города и исполнение всех социальных обязательств перед нашими горожанами», — отметил Малютин.

На ближайшем заседании комитета гордумы по бюджету и налогам депутаты должны рассмотреть проект основных направлений бюджетной и налоговой политики города на 2025-2027 годы. Затем, в сентябре, запланирован ряд круглых столов. На них городские власти обсудят проекты муниципальных программ, а в ноябре состоятся публичные слушания.

Первое чтение бюджета запланировано в том же месяце на пленарном заседании думы, а окончательное принятие главного финансового документа города ожидается в декабре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.