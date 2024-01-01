В психоневрологическом интернате в Пермском крае произошёл пожар
Сотрудник МЧС вместе с сыном спас 15 человек
В Гремячинске вечером 5 августа случился пожар в психоневрологическом интернате: из-за аварийного режима работы электросветильника загорелась комната на втором этаже трехэтажного кирпичного здания. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.
Из здания самостоятельно эвакуировался 261 человек, а ещё до приезда пожарного расчёта сотрудник МЧС России Юрий Потапчук вместе с сыном спас 15 человек.
Прибывшие газодымозащитники МЧС России спасли еще женщину со второго этажа.
Как рассказали в ведомстве, о возгорании Юрию Потапчуку сообщила супруга, которая работает в интернате. Мужчине помогал эвакуировать маломобильных постояльцев его 14-летний сын Дмитрий.
«Не теряя времени вместе с сыном стали поднимать всех лежачих. Каждая секунда была на счету… Без сына я бы не справился», — рассказал Юрий Потапчук.
Площадь пожара составила 25 кв. м. Его тушили 26 огнеборцев. В результате происшествия никто не пострадал.
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