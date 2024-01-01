В Пермском крае похоронят участника СВО Романа Горшкова С военнослужащим простятся 7 августа Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщает администрация Частинского муниципального округа, 7 августа состоится прощание с погибшим в зоне СВО Романом Горшковым.

Похороны пройдут в селе Пихтовка. Обстоятельства гибели военнослужащего не сообщаются.

В 11:00 в местном дворце культуры начнётся траурный митинг, а в 11:30 — отпевание. Захоронение запланировано на 12:30 — военнослужащего похоронят на местном кладбище. После этого пройдёт поминальный обед.

Администрация выразила соболезнования родным и близким Романа Горшкова.

«Светлая память о нём останется в сердцах земляков навсегда!», — отметили власти.

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