В Прикамье скончался экс-глава Яйвы Владимир Тарасов Ему было 69 лет Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского муниципального округа

В понедельник, 5 августа, ушёл из жизни бывший глава администрации Яйвы Владимир Тарасов. Об этом сообщает администрация Александровского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.

Прощание с ним состоится 7 августа в 11:30 в ДК «Энергетик» п. Яйва.

Владимир Тарасов родился 20 апреля 1955 года в Норильске Красноярского края. В 1972 году она окончил среднюю школу, а с сентября 1972 по июнь 1977 года учился в Уральском лесотехническом институте на лесомеханическом факультете.

После окончания вуз его по распределению направили работать в объединение «Яйвалес», где он трудился с августа 1977 года по март 1980 в должности бригадира-механика и старшего механика Каменского лесозаготовительного пункта, а также механиком Яйвинского Нижнего склада.

В 1980 году его избрали заместителем председателя исполнительного комитета Яйвинского поселкового Совета народных депутатов (СНД), а в июне 1981 года он уже стал председателем исполкома. С января 1991 занимал пост председателя Яйвинского поселкового СНД.

В феврале 1992 года он впервые был назначен главой администрации Яйвы, а с сентября 2003 года – первым замом главы администрации Александровска.

В разные годы, с 1980 по 1995, он одновременно избирался депутатом Яйвинского поселкового и Александровского городского СНД. В октябре 2005 года на муниципальных выборах избран главой Яйвинского городского поселения, а в 2008 году его вновь избрали главой этого же поселения на последующие пять лет.

Владимир Тарасов был Почётным гражданином Александровского муниципального района

Администрация Александровского округа выразила соболезнования родным и близким умершего.

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