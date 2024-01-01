В Перми мужчина запрыгнул на движущийся автомобиль и избил женщину-водителя Происшествие случилось в Закамске Поделиться Твитнуть

В соцсетях распространилось видео инцидента в Кировском районе Перми, на котором мужчина, раздетый по пояс, запрыгнул на капот проезжающего по ул. Калинина автомобиля и начал прыгать по крыше.

Сообщается, что происшествие случилось в 8 час. утра 2 августа, когда женщина ехала на своём автомобиле на работу. В машине был включен видеорегистратор, который заснял инцидент.

Судя по видео, напротив дома по ул. Светлогорской, 19, рядом с заправкой Газпрома, на капот автомобиля с разбега запрыгнул мужчина, находившийся прямо на проезжей части. Предположительно, он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. С капота он перебрался на крышу и начал по ней прыгать. В этот момент испуганная женщина выскочила из машины и стала звонить в полицию, тогда нападавший спрыгнул с машины и начал избивать владелицу транспортного средства. По данным телеграм-канала «ЧП Пермь», сейчас женщина с сотрясением мозга и множественными ушибами находится на лечении.

Как уточняет издание 59.ru, в полиции подтвердили факт обращение по этому поводу. В этот же день неадекватный мужчина был задержан. Его личность установлена. Идёт проверка.

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