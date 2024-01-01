Ушла из жизни бывший ректор пединститута в Пермском крае С февраля 2024 года Ирина Кошкина была советником при ректорате ПГНИУ Поделиться Твитнуть

фото: администрация Соликамского округа

Скончалась Ирина Кошкина, чья трудовая деятельность с 1991 года была неразрывно связана с Соликамским государственным педагогическим институтом. Об этом сообщили в администрации Соликамского округа.

Ирина Кошкина сначала заведовала в вузе кафедрой гуманитарных дисциплин, в 1995-2000 годах была проректором по учебной работе, с 2000 года стала ректором, а с 2013 года — директором института. С февраля 2024 года она занимала пост советника при ректорате ПГНИУ.

«Администрация Соликамского городского округа и лично временно исполняющий полномочия главы округа Александр Русанов выразили соболезнования родным и близким Ирины Дмитриевны Кошкиной в связи с её преждевременной кончиной», — говорится в сообщении властей.

Ирине Кошкиной было 67 лет.

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