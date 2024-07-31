Строим индивидуальные дома с эскроу-счетами в рамках ипотечного кредитования, в том числе по льготным программам Поделиться Твитнуть

ИЖС является самым быстрорастущим сегментом в России. По данным Дом.РФ, порядка 70% граждан страны мечтают о жизни в загородном доме. Абсолютное большинство предпочитают купить готовый дом, и всего лишь 13% решаются на строительство с профессиональным подрядчиком. Однако если бы средства граждан при взаиморасчётах с такими организациями были защищены, число предпочитающих этот способ могло бы увеличиться в три раза — до 39%.

Первым аккредитованным застройщиком с офисом в Перми по работе с эскроу-счетами является ООО «ЭР-Сити Хауз», входит в группу компаний «ЭР-Сити».

Принцип эскроу-счетов при строительстве домов прост и заключается в безопасности для заёмщика. Деньги на строительство дома хранятся на специальном счёте в банке, и они будут перечислены подрядчику только после завершения строительства. Построить дом подрядчик должен на свои деньги. Использовать механизм ИЖС с эскроу возможно в рамках ипотечного кредитования, в том числе по льготным программам. В залог берётся только земельный участок под ИЖС.

Эскроу-счёт — это гарантия сохранности средств заёмщика. Деньги перечисляются подрядчику после завершения строительства жилого дома (блокируются на счетах эскроу на период строительства).

Дмитрий Шерстобитов, генеральный директор ГК «ЭР-Сити»:

Группа компаний «ЭР-Сити» с 20-летним опытом работы выполняет заказы на строительство домов по каркасной и газоблочной технологиям. Специалисты «ЭР-Сити» оказывают сопровождение на каждом этапе строительства. А это означает, что покупатель регулярно получает оперативную информацию о ходе строительных работ, что очень удобно и прозрачно.

Благодаря собственному проектному бюро компания «ЭР-Сити» разработала проекты домов с оптимальными и удобными планировками от 40 кв. м. Кроме того, компания выступает девелопером крупнейших коттеджных посёлков в Пермском районе и предлагает на выбор земельные участки, максимально подготовленные для начала строительства.

Для строительства каркасных домов компанией было запущено собственное производство под торговой маркой «КАНТРИ-ДОМ». Доступные цены и разум­ные сроки, заводское производство и гарантия 10 лет — это основные преимущества этой технологии.

Группа компаний «ЭР-Сити» — строительство с заботой о природе и людях!

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