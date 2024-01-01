В Прикамье в ночь на 7 августа обещают туманы, а днём грозу Поделиться Твитнуть

По данным Пермского Гисметеоцентра ночью и утром 7 августа в Пермском крае местами прогнозируются ожидается туман, а днём гроза.

В ЕДДС Перми в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями жителям рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи и слабо укреплённых конструкций. Во время непогоды нужно избегать парковку личного автотранспорта рядом с этими объектами.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, ездить с учётом дорожного покрытия.

Во время грозы пермяков призывают воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и укрыться в помещении. Зайдя в дом, лучше отключить питание электроприборов и закрыть форточки в окнах. Если непогода застала на улице, то лучше не прятаться под высокими деревьями.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: 01 со стационарного телефона, 101 и 112 — с мобильного.

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