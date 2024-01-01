Пермские разработчики создали систему контроля уборки улиц Альметьевска в Татарстане Оборудование для дорожной техники позволяет следить за её работой в онлайн-режиме Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская IT-компания «Урбаномика» разработала систему контроля уборки территории для администрации города Альметьевска в Республике Татарстан. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Как отметили в пресс-службе главы региона, ранее Дмитрий Махонин неоднократно подчёркивал, что высокотехнологичные продукты, которые производят региональные пермские IT-компании, позволяют повышать узнаваемости Прикамья на рынке информационных технологий.

Цифровая платформа «Монитор города», внедрённая в Альметьевске, предназначена для автоматизации управления и контроля содержания дорожной инфраструктуры, общественных и дворовых пространств. Чтобы получать информацию о местонахождении дорожной техники, её состоянии и готовности выехать на работу оперативно, на машины были установлены терминалы Galileosky с датчиками уровня топлива и средствами контроля бортовых механизмов.

Всю спецтехнику подключили к платформе «Урбаномики» и настроили передачу данных с терминалов, оцифровали регламенты уборки, 410 объектов дорожного хозяйства протяжённостью 268 км и 111 участков тротуаров. Это позволяет эффективно управлять всем процессом в онлайн-режиме.

Благодаря контролю работы на 15% сократились расходы на топливо, уменьшилось число простоев, оптимизировались регламенты; на 25% увеличились объёмы выполненных работ и повысилось качество уборки; на 30% сократились издержки на контроль работ за счёт автоматического сравнения факта и плана; на 17% сократились внештатные ситуации; на 60% ускорилось создание отчётов.

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