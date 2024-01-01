Ко Дню знаний филиал ПМУ вручит подарки детям сотрудников Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

В августе более 50 детей сотрудников ПМУ, которые идут в этом году в первый класс, получат от «Уралхима» наборы школьных принадлежностей. HR-служба предприятия уже подготовила для детей удобные сумки с фирменной символикой, в которых есть тетради, обложки, ручки и карандаши, линейки, пенал, принадлежности для творчества: альбом, гуашь, пластилин, фломастеры — всего более 30 позиций.

В этом году День знаний в школах будет в понедельник, 2 сентября. По коллективному договору филиала ПМУ АО «ОХК «Уралхим», для родителей первоклассников предусмотрен выходной, если рабочая смена сотрудника приходится на день проведения праздничной линейки.

Профсоюзный комитет предприятия в этом году снова организует для первоклассников экскурсию на пермскую кондитерскую фабрику «Кондитер 8». Она состоится 2 сентября в 14:00. Ребятам покажут процесс изготовления тортов и помогут сделать сладкое лакомство самостоятельно. Созданные десерты дети смогут забрать домой и угостить ими своих близких.

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