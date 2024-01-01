Ответы на самые часто задаваемые вопросы о подготовке к отопительному сезону в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермский филиал «Т Плюс» и Пермские тепловые сети поступают обращения жителей о ходе подготовки к отопительному сезону 2024/25. Энергетики собрали ответы на самые частые вопросы горожан о летней ремонтной кампании.

1. Почему продляются сроки отключений горячей воды?

— Причины из года в год одинаковые: большое количество выявленных дефектов из-за сильного износа теплосетей (до 70% на некоторых участках), при этом энергетикам необходимо устранить все повреждения до запуска тепломагистралей в работу.

2. Почему по городу много открытых раскопок без рабочих?

— Гидравлические испытания – не перекладка теплосетей, это профилактические мероприятия на отдельных участках трубопроводов. Раскопки позволяют добраться до повреждённой трубы, провести ремонт и двигаться с проверкой далее. Если вы видите раскопку без рабочих – значит, в настоящее время идёт согласование следующего этапа работ.

3. Что делается для ускорения проверки теплосетей?

— Работы на теплосетях всегда синхронизируются с профилактикой на внутридомовых коммуникациях, а также с ремонтами на теплоисточниках. Если на одном из участков возникает отставание от графика, привлекаются дополнительные бригады с других производственных площадок.

4. Сколько домов в Перми сейчас вынужденно остаются без горячей воды на длительный срок?

— На сегодняшний день для проведения гидравлических испытаний горячая вода отключена в 770 многоквартирных домах Перми. Из них 67 зданий находятся без горячего водоснабжения (ГВС) более 14 дней. При этом гидравлические испытания проведены уже практически для двух третей трубопроводов города. Энергетики прилагают максимум усилий для завершения всех работ.

5. Будут ли соблюдены сроки старта отопительного сезона?

— Да, будут. Энергетики «Т Плюс» тщательно проводят гидравлические испытания и устраняют имеющиеся дефекты. Такой подход позволяет обеспечить готовность теплоснабжающей инфраструктуры Перми к будущей зиме.

При возникновении вопросов по горячему водоснабжению жителям, в первую очередь, необходимо запросить информацию в своей управляющей организации.

Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов Пермских тепловых сетей можно уточнить в Тепловой справочной службе по тел. +7 (342) 259-39-98. Также можно сделать запрос на портале tss.tplusgroup.ru.

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