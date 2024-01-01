Под Пермью заблудившуюся в лесу женщину искали больше суток Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Стали известны подробности масштабной операции по поиску заблудившейся в лесу под Пермью 57-летней местной жительницы. 26 июля она вместе с семьёй отправилась за грибами в лес в районе д. Баклановки Пермского муниципального округа и заблудилась. Об этом пишет perm.aif.ru.

Грибники разделились и должны были встретиться у машины в 7 час. Однако к этому времени женщина из леса не вышла. Родные искали её самостоятельно до 12:00, а потом поехали в отделение полиции Кукуштана, где написали заявление о пропаже. Также семья обратилась к волонтёрам отряда «ПрикамьеПоиск».

Прочёсывание леса добровольцами началось около 19:30. Они разбились на шесть групп и поддерживали связь с помощью раций. В ходе поисковой операции волонтёры наткнулись на взрослого кабана и слышали рычание медведя: он "отвечал", когда волонтёры выкрикивали имя пропавшей.

Поиски в лесу продолжались до самого утра. Потерявшуюся обнаружили только около 10.00. Она еле передвигалась от усталости, замёрзла. В общей сложности женщина блуждала около 29 часов.

«Чудом Людмила не встретилась с дикими животными. Однако в лесу она наткнулась на разодранную шкуру кабана. Очевидно, медведь убил его и съел», – сообщили в отряде «ПрикамьеПоиск».

По словам волонтёров, в этом году очень много потерявшихся грибников, а сезон "тихой охоты" ещё не закончился.

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