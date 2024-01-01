В Перми началась продажа билетов на международный баскетбольный турнир Поделиться Твитнуть

На сайте perm.kassir.ru началась продажа билетов на международный баскетбольный турнир Fonbet Кубок Дружбы, который пройдёт в пермском УДС «Молот» с 21 по 25 августа. Билет даёт возможность посещения двух матчей одного игрового дня.

В турнире примут участие национальные мужские сборные по баскетболу из России, Венесуэлы и Колумбии. Вне зачёта четвёртым участником турнира станет БК «Парма».

Сначала командам предстоит сыграть между собой по круговой системе – эти матчи состоятся 21, 22 и 23 августа. Затем по итогам набранных очков определятся финалисты. 25 августа пройдут две игры: за третье место и финал.

Расписание турнира:

21 августа: 16:00 БК «Парма» против команды Колумбия; 19:00 Матч Венесуэла - Россия.

22 августа: 16:00 Колумбия встретится с Венесуэлой; 19:00 Россия сыграет с БК «Парма».

23 августа: 16:00 Венесуэла против БК «Парма»; 19:00 Колумбия сразится с Россией.

25 августа: 11:30 Поединок за третье место; 14:30 Финальный матч.

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