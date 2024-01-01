Зарина Ситдикова За два года льготную ипотеку оформили около 1,4 тысячи IT-специалистов Пермского края Общая сумма выданных кредитов составляет около 10 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С момента действия программы льготной ипотеки для сотрудников российских IT-компаний до конца июля 2024 года в Пермском крае выдано 1,4 тыс. кредитов. Об этом сообщается на сайте губернатора Прикамья.

По словам заместителя председателя краевого правительства Алексея Черникова, по данному показателю регион входит в топ-10 субъектов РФ. Общая сумма выданных в Прикамье льготных жилищных кредитов составляет порядка 10 млрд руб.

С 1 августа ставка такой ипотеки повысилась с 5 до 6% годовых. Сумма кредита установлена на уровне 9 млн руб. Получить его могут сотрудники всех аккредитованных IТ-компаний в возрасте 18-50 лет. Требования по заработной плате – от 150 тыс. руб. для городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей, для остальных — 90 тыс. руб. Ипотеку IT-специалисты могут оформить на срок до 30 лет. Первоначальный взнос должен быть не ниже 20% от общей стоимости жилья.

Одно из условий получения кредита — сотрудник должен в течение всего срока ипотеки работать в компании, аккредитованной в реестре минцифры РФ и получающей налоговые льготы. При увольнении раньше этого срока льготная ставка сохраняется в течение шести месяцев. За это время нужно устроиться в другую аккредитованную компанию.

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