Зарина Ситдикова Пермские учёные выявили оптимальную технологию получения топлива из водорослей Исследования проводили совместно со специалистами Балтийского университета Поделиться Твитнуть

Фото: Chris Stenger

Учёные Пермского политеха и Балтийского университета определили лучшую технологию переработки морских водорослей в биотопливо. Об этом сообщает пресс-служба ПНИПУ.

Для определения способа создания топлива научные работники впервые сравнили различные термические технологии и определили самый оптимальный для окружающей среды. В ходе исследования были изучены два наиболее распространенных метода преобразования биомассы растений в жидкое топливо — пиролиз и гидротермальное ожижение.

При пиролизе собранную на пляже биомассу подвергли двухэтапной сушке, а затем отправили в печь, где продукт разделился на жидкую и газообразную фракции. В случае с гидротермальным ожижением водоросли сразу отправили на переработку в реактор под высокие температуры (290° C) и давление (от 4 до 25 МПа). Затем смесь охладили и вновь поместили в реактор, где она уже разделилась на бионефть, твёрдый остаток и газ.

По данным ПНИПУ, учёные оценивали воздействие обоих методов переработки на окружающую среду по шести категориям: изменение климата, истощение ископаемых, токсичность для человека, разрушение озонового слоя и подкисление суши.

«С точки зрения токсичности для человека и подкисления суши топливо, производимое гидротермальным ожижением, имеет лучшие показатели, чем пиролизное — в 1,6 и 1,9 раза соответственно», — отметила старший научный сотрудник БФУ Юлия Куликова.

При этом в ПНИПУ отметили, что у технологии получения биотоплива из водорослей есть преимущество — при ней более низкие выбросы парниковых газов по сравнению с производством углеводородов. Однако для получения такого топлива нужно больше энергии, чем при переработке нефти.

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