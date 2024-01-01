Зарина Ситдикова Пермь вошла в топ-3 городов РФ с лучшими условиями для экологичного образа жизни Рейтинг подготовил геосервис 2ГИС Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

Пермь вошла в тройку лидеров городов России, в которых удобнее всего вести экологичный образ жизни. Выше оказались только Москва и Санкт-Петербург. Экоиндекс российских мегаполисов вычислили аналитики геосервиса 2ГИС.

Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург с 80,6 балла, второе место — Москва (78,7). У Перми 68,6 балла. В пятёрку вошли также Казань (64 балла) и Нижний Новгород (62,6 балла). Всего в рейтинге 16 городов.

По данным экспертов 2ГИС, общий балл для каждого мегаполиса складывался из суммы оценок в шести направлениях. Города рассматривались по 31 критерию. Больший вес придавался наиболее значимым, с точки зрения экспертов-экологов, объективным показателям развития инфраструктуры, например, обеспеченности городов велодорожками, шаговой доступности парков, востребованности общественного транспорта.

Экоиндекс также учитывает результаты опроса пользователей 2ГИС, который был проведён в апреле-мае 2024 года. В нём приняли участие более 4 тыс. человек разного пола и возраста. Вопросы касались удовлетворённости граждан развитием экоинфраструктуры.

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