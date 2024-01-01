Зарина Ситдикова В Пермском крае будет создано пять новых производственных площадок Промышленным инвестпроектам присвоен статус «приоритетный» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае будет запущено пять новых производств, где будут работать почти 200 работников. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Как пояснил глава региона, проекты по созданию дополнительных цехов на промышленных предприятиях региона были рассмотрены членами Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Участники заседания присвоили им статус «приоритетный» (ПИП).

К 2027 году на Соликамском магниевом заводе откроется производство редкоземельных элементов. В проект будет инвестировано более 7 млрд руб.

В Перми ООО «Интерхим-Групп» построит новый цех для создания установок по получению пластификаторов, применяемых в производстве полимеров, пластмасс, ПВХ. Статус ПИПа позволит предприятию получить землю для строительства в аренду без торгов.

Компания «ПермНефтеГаз» намерена открыть цех для серийного производства электронасосных агрегатов для нефтегазовой промышленности. Новая промплощадка будет введена в эксплуатацию уже в следующем году. Компания воспользуется инвестиционным налоговым вычетом.

В Губахе компания «Рециклинг» построит новый комплекс для переработки вторсырья. В результате будет получаться гранулированное пеностекло, которое используется в сфере строительства.

В Лысьве ООО «СпецАвтоПрицеп» запустит производство техники для транспортной логистики на предприятиях и спецтехники для нефтепереработки, строительства сельского хозяйства. ПИП позволит компании получить в аренду землю для строительства.

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