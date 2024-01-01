Зарина Ситдикова В Перми 10-летний мальчик попал в больницу после столкновения с мужчиной на электросамокате ДТП произошло в Дзержинском районе Поделиться Твитнуть

В Перми 4 августа неизвестный мужчина, двигаясь на средстве индивидуальной мобильности, сбил катающегося по тротуару 10-летнего мальчика на велосипеде. В результате ДТП ребёнок получил травмы и попал в больницу. Полиция проводит проверку случившегося. Об этом сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По информации правоохранительных органов, всё случилось в районе дома по ул. Хабаровской, 161. Мальчик получил травмы обеих рук.

В группе «Подслушано. Железка-Пермь» ВКонтакте уточняется, что ДТП произошло около 15:30. Мужчина был на электросамокате. При столкновении ребёнок сломал руку и был прооперирован медиками. Авторы сообщения просят откликнуться очевидцев происшествия и предоставить записи с видеорегистратора, если такие имеются.

«В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, затем будет принято процессуальное решение», — отметили в группе по связям со СМИ Управления МВД России по г. Перми.

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