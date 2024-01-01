Пермь 5 августа накроют сильные дожди и крупный град Ливень будет идти до конца дня Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

По данным Пермского гисметеоцентра, в ближайшие часы и до конца суток ожидаются опасные метеорологические явления: очень сильные дожди, сильные ливни и крупный град. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями в МЧС рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи и слабо укреплённых конструкций, а также избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, не выполнять резких манёвров и торможений.

Всем жителям на время ливней и града лучше воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и укрыться в помещении. Необходимо отключить питание электроприборов и закрыть форточки, отмечают в ведомстве.

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