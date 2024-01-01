Пермяки пожаловались на затянувшееся благоустройство в Черняевском лесу В мэрии обещают выполнить все работы в этом году Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено читателями "Нового компаньона"

Читатели «Нового компаньона» рассказали, что на одном из участков Черняевского леса благоустройство территории «словно остановилось» и не ведутся никакие работы.

Например, со стороны ул.Малкова и на участке за ДКЖ пермяки видят только развороченный грунт и торчащие из земли элементы будущего освещения. При этом нет ни одного рабочего. И такая ситуация, по словам жителей, уже наблюдается с мая.

Фото предоставлено читателями "Нового компаньона"

«Новый компаньон» обратился с запросом в администрацию Перми. В МКУ «Пермское городское лесничество» сообщили, что в рамках обустройства второго квартала Черняевского леса (участок за ДКЖ) «проводится работа по оборудованию системы видеонаблюдения».

«В связи с этим произведена выемка грунта для обустройства траншеи, контроль за проведением работ усилен. Траншеи будут закопаны в ближайшее время. Во втором квартале Черняевского леса (участок за ДКЖ) на текущий момент работы по контракту не приняты. МКУ «Пермское городское лесничество» расторгло контракт с предыдущим подрядчиком. Работы планируется выполнить в 2024 году», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Фото предоставлено читателями "Нового компаньона"

Как заявили чиновники, по проекту на этом месте предусмотрены организация спортивной и детской площадки, обустройство дорожно-тропиночной сети, установка входных групп, навигации и уличной библиотеки.

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