Пермский бизнес-инкубатор возглавила Екатерина Трунина Поделиться Твитнуть

В Пермском бизнес-инкубаторе назначен новый руководитель — Екатерина Трунина, которая ранее работала бизнес-тренером. Как сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье», она начала выполнять свои обязанности с 1 августа.

Екатерина Трунина окончила Пермскую государственную сельскохозяйственную академию имени академика Д.Н. Прянишникова в 2003 году, а в 2022-м получила диплом по специальности «Стратегический менеджмент» в Московском финансово-промышленном университете «Синергия». В её трудовой биографии — должности коммерческого директора в ООО «Спарта» и ГК «Авира», а также проектного менеджера в издательском доме «Коммерсантъ». Она также имеет значительный опыт работы на руководящих позициях в области продаж.

Пермский бизнес-инкубатор, созданный в 2011 году, является муниципальным учреждением, подчинённым департаменту экономики и промышленной политики администрации Перми. Основная задача инкубатора — поддержка предпринимательской инициативы в регионе, включая предоставление бесплатных образовательных и консультационных услуг, а также организацию различных ярмарок.

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