На строительство дополнительных полос на дороге Пермь – Ильинский выделили 138,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Власти Прикамья объявили открытый конкурс на выполнение работ по устройству дополнительных полос движения в сторону подъёма на участке с 27 по 29 км автомобильной дороги Пермь — Ильинский в Краснокамском городском округе Пермского края. Заявки принимаются до 27 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 138,5 млн руб. Информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, исполнитель должен приступить к подготовительным работам с 1 января 2025 года, земляные работы на участке стартуют с 1 апреля 2025 года, а непосредственно строительные пройдут с 1 мая по 31 августа.

Подрядчик должен провести согласованную вырубку зелёных насаждений, переложить сети оператора связи, проложить дорожное полотно и обеспечить его безопасную эксплуатацию. Дополнительные полосы на участках подъёма необходимы для повышения безопасности движения и пропускной способности трасс.

Напомним, в этом году устройство дополнительных полос движения в сторону подъёма проводится на участке 23-25 км автомобильной дороги Пермь—Ильинский. Подрядчиком здесь выступает АО «Уралмостострой». Работы здесь должны быть завершены в сентябре 2024 года.

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