Жителя Кунгура в Прикамье обвиняют в попытке жестокого убийства знакомого
Мужчина облил его бензином и хотел поджечь
В Кунгуре следователи предъявили обвинение местному жителю в покушении на убийство с особой жестокостью — мужчина облил бензином своего знакомого и пытался его поджечь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Как уточнили в ведомстве, ночью 31 июля обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения и рядом с одним из жилых домов в Кунгуре решил убить своего знакомого. Для этого он облил его бензином, после чего поджег, используя зажигалку.
Однако потерпевший успел сбросить с себя горящую верхнюю одежду. Он потушил пламя, после чего убежал и обратился к медикам за помощью. У него зафиксировали термические ожоги головы, шеи, груди и верхних конечностей.
Обвиняемого вскоре задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В следкоме продолжают расследование уголовного дела.
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