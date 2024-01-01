Жителя Кунгура в Прикамье обвиняют в попытке жестокого убийства знакомого Мужчина облил его бензином и хотел поджечь Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Кунгуре следователи предъявили обвинение местному жителю в покушении на убийство с особой жестокостью — мужчина облил бензином своего знакомого и пытался его поджечь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, ночью 31 июля обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения и рядом с одним из жилых домов в Кунгуре решил убить своего знакомого. Для этого он облил его бензином, после чего поджег, используя зажигалку.

Однако потерпевший успел сбросить с себя горящую верхнюю одежду. Он потушил пламя, после чего убежал и обратился к медикам за помощью. У него зафиксировали термические ожоги головы, шеи, груди и верхних конечностей.

Обвиняемого вскоре задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В следкоме продолжают расследование уголовного дела.

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