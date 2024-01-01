Андрей Стрельцов «Амкар» сыграл вничью с «Ностой» Пермская команда покинула первое место в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ФК «Амкар Пермь»

В эту субботу, 3 августа, футболисты «Амкара» сыграли на стадионе «Звезда» матч 15-го тура первенства Второй лиги дивизиона Б. Соперником пермской команды была «Носта» из Новотроицка. Два тайма завершились без забитых голов. Итог поединка — ничья, 0:0.

Главный тренер ФК «Амкар» был расстроен таким результатом.

«Расцениваю это как поражение. Мы весь матч владели инициативой, создали 7-8 стопроцентных голевых моментов, но не забили. Кто был на стадионе, тот всё видел сам. Ответственность за это беру на себя», — прокомментировал ситуацию наставник «красно-чёрных».

В то же время кировское «Динамо» у себя дома обыграло «Ладу-Тольятти» со счётом 1-0 и вернуло себе первое место в турнирной таблице, опередив пермский футбольный клуб на одно очко. «Амкар» опустился на вторую позицию.

Следующую встречу подопечные Андрея Блажко проведут в Барнауле, где 10 августа они встретятся с местным «Динамо».

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