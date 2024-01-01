Зарина Ситдикова В Перми УФАС разбирается в незаконной рекламе услуг магазина через громкоговорители Аудиоролики транслировались на улице и мешали горожанам Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское УФАС возбудило дело в отношении магазина мобильных аксессуаров из-за незаконной аудиорекламы. Об этом говорится в telegram-канале надзорного органа.

По информации ведомства, проверка началась после того, как в управление поступило обращение о том, что на фасаде здания на ул. Куйбышева, 112 в Перми установили колонки, из которых громко сообщается о товарах и услугах магазина Dugo.

В антимонопольной службе пояснили, что Закон о рекламе запрещает распространение аудиорекламы с помощью оборудования, которое размещено на зданиях. Это нарушает тишину и покой населения и негативно сказывается на создании благоприятной окружающей среды.

По итогам проверки УФАС возбудило дело в отношении владельца магазина Dugo.

Как отметили в надзорном ведомстве, в случае установления вины распространителю рекламы грозит административная ответственность.

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