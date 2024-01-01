«Уралкалий» — генеральный партнёр XVIII Международного фестиваля колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

3 августа в историко-архитектурном комплексе «Усолье Строгановское» города Березники пройдёт XVIII Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России» (0+). «Уралкалий» выступил генеральным партнёром мероприятия. Фестиваль поддержан Фондом грантов губернатора Пермского края и АНО «Центр культурно-просветительских программ Пермской митрополии» в рамках проекта «Мосты. Соединяем берега» (0+).

Для гостей праздника пройдут мастер-классы по колокольному искусству, будут организованы экскурсии по объектам историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское», интерактивные и познавательные площадки, арт-пространство с мастер-классами ремесленников и ярмарка.

Основным событием фестивальной площадки станет гала-концерт с участием лучших мастеров колокольных звонов из России и Белоруссии. Специальные гости фестиваля — Виктория и Антон Макарские.

Андрей Силаев, заместитель генерального директора — директор по безопасности ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» традиционно поддерживает события, направленные на сохранение культурного наследия. Усолье по праву можно назвать «Колокольной столицей Пермского края». Фестиваль «Звоны России» объединяет мастеров колокольных звонов, позволяет прикоснуться к уникальной традиции музыкального наследия, укрепляет духовные ценности.

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