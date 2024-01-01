Поиски исчезнувшей в Пермском крае 11-летней девочки остановлены Розыск вёлся всю ночь Поделиться Твитнуть

Поиски пропавшей 11-летней девочки завершились в Пермском крае. Об этом сообщили в ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Девочка исчезла днём 1 августа, покинув дом в деревне Шилово примерно в 15:00. Поисковые команды уточняли, что неизвестно, в чем она была одета в момент исчезновения.

Как сообщили сайту perm.aif.ru жителей Индустриального района Перми, в ночь с 1 на 2 августа поисковики проводили мероприятия на ул. Качалова, они ходили по району и объявляли о пропаже с ребёнка помощью громкоговорителей.

Утром 2 августа была получена новость о приостановке поисков. «Она найдена! Жива!» – объявил поисковый отряд.

Детали относительно того, где и при каких обстоятельствах была обнаружена девочка, не раскрываются. Волонтёры выразили благодарность всем неравнодушным жителям Перми за оказанную помощь и призвали снять репосты.

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