Под Пермью пропала 11-летняя девочка Волонтёры объявили о поисках Поделиться Твитнуть

Пермские волонтёры объявили сбор на поиски 11-летней Киры Ральниковой, которая днём 1 августа ушла из дома в д. Шилово Пермского округа и до сих пор не вернулась.

Информация о пропаже ребёнка появилась на странице поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсетях. Волонтёры разместили ориентировку.

Приметы девочки: рост 158 см, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы. Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребёнка, просят немедленно сообщить в полицию.

Ориентировка - vk.com/permpoisk

Поисковики сообщают, что девочка ушла из дома 1 августа в 15:00. С тех пор её местонахождение неизвестно.

Пермяков, готовых принять участие в поисках, просят связаться с координатором: инфорг — Светлана Двинянинова (8-922-33-21-300), координатор — Таша Паршакова (8-964-193-49-06).

Также информацию можно сообщить в ближайший отдел полиции или по тел.: 204-49-04 или 102.

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