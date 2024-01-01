В Прикамье восстановят дороги после строительства скоростной трассы М-12 Работы начнутся в этом году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае восстановят дороги, пострадавшие в ходе строительстве скоростной трассы М-12 Казань—Екатеринбург. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на губернатора Дмитрия Махонина, к которому с такой просьбой уже неоднократно обращались жители Октябрьского округа.

«В первую очередь необходимо восстановить дороги округа после строительства трассы М12, — жители регулярно обращаются с таким запросом», — отметил губернатор.

Это порядка 30 км дорог, включая участки Чернушка—Тюш—Явгильдино и дороги в Щучьем Озере.

В связи с этим по соглашению с ГК «Автодор» в этом году начнутся восстановительные работы на дорогах в Октябрьском округе и в других территориях, где проходит трасса.

Для этого глава региона поручил чиновникам краевого минтранса рассмотреть возможность привлечения дополнительных сил для ремонта региональных дорог, которые пострадали от строительства М-12.

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