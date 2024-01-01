РСА включил Пермский край в топ-5 регионов по доле безаварийных водителей Первое место заняла Москва Поделиться Твитнуть

Российский союз автостраховщиков (РСА) опубликовал данные рейтинга регионов по безаварийной езде по ОСАГО среди автовладельцев. Исследовались данные с июля 2023 года по 30 июня 2024 года. Пермский край вошёл в пятёрку лидеров с показателем безаварийно езды среди водителей в 42,5%.

Самый высокий процент автомобилистов, у которых есть максимальная скидка за безаварийную езду по ОСАГО, зафиксирован в Москве (48,8%). На втором месте находятся Санкт-Петербург (45,3%). Третье и четвёртое места разделили между собой Московская и Ленинградская области — 43,6 и 42,7% соответственно. Замкнул пятёрку лидеров Пермский край.

Самые низкие значения по этому показателю были зарегистрированы в Дагестане, где всего 4,5% автовладельцев имеют максимальную скидку. В "подвале" рейтинга Чеченская республика (5,5%), Республика Тыва (6,1%), а также Республика Ингушетия (6,2%).

Согласно результатам исследования, в среднем по России доля водителей с минимальным значением показателя безаварийного вождения оказалась на уровне 33,2%, при этом среднее значение превышает данные ещё 15-и регионов.

По словам президента РСА Евгения Уфимцева, таким образом треть российских автовладельцев не становились виновниками ДТП последние десять лет.

Он также отметил, что доля безаварийных водителей в регионе характеризует и ситуацию на дорогах региона в целом. В частности, если доля аккуратных автовладельцев в регионе низка, это значит, что в нём есть проблема либо с подготовкой водителей, либо с дорожными условиями, либо в регионе присутствуют высокие риски мошеннических действий. Все эти обстоятельства приводят к тому, что для автовладельцев таких регионов полис ОСАГО стоит дороже.

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