В Пермь на яхте «Штандарт» прибыл председатель правления «Газпрома» Ранее судно было замечено в Чайковском Поделиться Твитнуть

В Перми 1 августа на Речном вокзале пришвартовалась яхта «Штандарт», принадлежащая председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру. Знакомый с ситуацией источник рассказал изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что на борту судна находится глава предприятия.

На берегу был замечен кортеж из машин. При этом близко подойти к яхте было невозможно, поскольку рядом дежурил охранник.

Ранее региональные СМИ писали, что яхта «Штандарт», которая предположительно принадлежит Алексею Миллеру, была замечена в Чайковском Пермского края. А несколько дней назад судно видели в Костроме, Кинешме (Ивановская область), Саратове. Кроме того, как сообщали местные издания Кинешмы, Алексей Миллер также выходил на берег, где совершил небольшую экскурсию по Волжскому бульвару.

Пассажирский дизель-электроход смешанного река-море плавания, по данным медиа-ресурса "Круизинформ", был построен по проекту PV09, в 2014 году заложен на судостроительном заводе «Верфь Братьев Нобель» в городе Рыбинске. Ранее судно носило названия «Танаис» и «Княгиня Ольга», а после достройки в 2017-м получил название «Штандарт». На судне четыре палубы, пассажировместимость — 36 человек, численность обслуживающего персонала - 33 человека. На борту расположен ресторан, тренажёрный зал, СПА-салон с сауной, джакузи и массажной.

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