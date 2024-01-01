Губернатор Прикамья потребовал строго наказывать пермских вандалов Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства 1 августа затронул тему участившихся случаев вандализма со стороны жителей краевого центра. В частности, главу региона возмутило поведение некоторых горожан, которые наносят ущерб благоустройству набережных.

«Люди, к сожалению, не дружащие с головой, камнями и локтями бьют витрины. Прошу предъявлять этих героев народу и наказывать полным рублём. Если за это есть административная или уголовная ответственность, то преследовать их по закону», — заявил Дмитрий Махонин.

Ранее телекомпания «Вести-Пермь» сообщила о задержании в Перми вандала, который разбил окна в новых помещениях на набережной в Ленинском районе. Его действия зафиксировала камера наружного наблюдения. Видеозапись помогла найти виновника погрома и задержать. Делом о порче муниципального имущества занимаются полицейские. Вандала ждёт штраф и компенсация ущерба в несколько десятков тысяч рублей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.