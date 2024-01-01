В Перми приставы охотятся за машинами должников у торговых центров Автомобили выявляют с помощью приложения «Мобильный розыск» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю

В Перми судебные приставы провели рейд по выявлению должников с помощью специального приложения «Мобильный розыск» на парковке у ТЦ «Планета». Проверив 640 машин, они нашли транспортные средства четырёх автовладельцев с крупными задолженностями. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов по региону

В связи с большими долгами эти машины арестовали: три автомобиля передали представителям взыскателей на ответственное хранение, а ещё один автомобиль был изъят и на эвакуаторе отправлен на стоянку специализированной организации

В частности, акт описи и ареста был составлен на Мitsinishi Оutlander, чей владелец задолжал банку около 1 млн 370 тыс. руб. Кроме этого были эвакуированы Hyndai Accent, Skoda Rapid и Infiniti. Лишённые транспортных средств неплательщики уже начали погашать задолженности.

Чтобы избежать ареста автомобиля, приставы рекомендуют оплачивать все долги вовремя.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.