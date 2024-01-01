В рамках партпроекта «Женское движение Единой России» в Суксуне состоялось заседание межтерриториального женского клуба «Мои шаги к успеху» Поделиться Твитнуть

В работе приняли участие представители местных отделений партии, советов женщин, заместители глав округов по социальным вопросам, руководители территориальных отделов Центров занятости населения и социальной защиты десяти муниципальных образований Пермского края, а также представители пермского крайсовпрофа.

К собравшимся по видеоконференцсвязи обратилась депутат Государственной думы РФ, федеральный координатор направления «Женские клубы» партпроекта «Женское движение Единой России» Ирина Ивенских.

Она напомнила, что направление «Женские клубы» реализуется на основе Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Целью женских клубов является обучение и трудоустройство женщин, создание условий для их самореализации и развитие женского предпринимательства, поддержка женщин в профессиональном развитии и повышении их конкурентоспособности на рынке труда, а также содействие увеличению дохода семей и их экономической стабильности.

Федеральную коллегу дополнила региональный координатор партпроекта «Женское движение Единой России», депутат Законодательного собрания Пермского края Татьяна Абдуллина.

Она презентовала участникам мероприятия направления партпроекта, а также остановилась на их реализации на территории Пермского края.

Особое внимание Татьяна Юрьевна уделила женским клубам при Центрах занятости населения как ресурсным площадкам для объединения женщин, на базе которых они могут реализовывать свои проекты, получать консультации психолога и юриста, пройти профориентационную программу, найти себя в волонтёрской деятельности.

В настоящее время в регионе проживает 1 млн 400 тыс. женщин, или 54% населения края. Более половины из этого количества — женщины трудоспособного возраста. Именно они становятся участницами встреч в рамках женских клубов при Центрах занятости населения. На данный момент проведено более 320 таких встреч, участницами стали почти 2 тыс. женщин. Были представлены 394 успешных карьерных истории.

Ещё одним стратегическим направлением деятельности партпроекта на территории региона является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Сюда входит психологическая поддержка семей участников СВО, волонтёрская деятельность, добровольческие инициативы.

Тему вовлечения женщин в общественную деятельность по поддержке участников спецоперации и членов их семей продолжила председатель Общественной палаты региона, председатель реготделения Союза женщин России Лилия Ширяева.

Она рассказала об уникальном опыте общественной работы, который накоплен в Пермском крае и который в настоящее время проецируется на другие субъекты Российской Федерации.

Следующим этапом работы стала презентация работы «Женского клуба» при Центре занятости населения Пермского края. Основным спикером выступила заместитель министра, начальник Управления в сфере содействия занятости краевого Министерства труда и соцразвития Марина Визе.

Она нацелила участников межтерриториальной встречи не просто участвовать в карьерном тренинге и мастер-классе, который провели специалисты краевого ЦЗН, а фиксировать лучшие моменты и практики, чтобы в дальнейшем использовать их при проведении женских клубов в своём муниципальном образовании.

— Главной задачей реализации направлений партпроекта «Женское движение "Единой России» в целом, и «Женских клубов» в частности, считаю создание условий для появления новых лидеров женского движения в регионе, — говорит региональный координатор партпроекта, депутат краевого парламента Татьяна Абдуллина. — Мы должны научить женщин капитализировать знания, умения и навыки для успешной самореализации и повышения экономической независимости.

Особое внимание, считаю, необходимо уделить формированию компетенций женщин-политиков: депутатов, глав муниципалитетов, секретарей первичных и местных отделений, старост сельских населённых пунктов. В рамках партпроекта планируем проведение для этой особой категории женщин-лидеров серии экспертных встреч с презентацией успешных историй.

И, конечно же, продолжим совместную работу с некоммерческим сектором региона, всеми институтами власти по поддержке участников СВО и членов их семей. Как сказал президент РФ Владимир Путин, наши воины должны чувствовать не только поддержку со стороны близких и родных, но и внимание со стороны государства, органов власти, общества в целом.

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