Алёна Бронникова Август в Пермском крае ожидается умеренно тёплым и влажным Вероятность жары мала Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Характер погоды в августе 2024 года на территории Пермского края ожидается похожим на август 2013 года. Об этом сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. По информации экспертов, месяц будет умеренно тёплым и влажным.

«С начала августа на смену старому высотному циклону над Южным Уралом придёт новая барическая депрессия, которая может просуществовать до конца первой декады августа. При этом сильных затоков холода извне не ожидается, поэтому температура воздуха будет не сильно отклоняться от нормы, однако осадков станет больше», - рассказали синоптики.

К концу первой декады циклон сместится в Казахстан, а в Пермском крае установится относительно сухая и умеренно тёплая погода. Средняя температура воздуха в южных районах ожидается около нормы, на севере - на 1-1,5° выше нормы. В Перми средняя температура воздуха составит +16...+17°. Вероятность жары в +30°, которая устанавливалась в августе предыдущие три года, маловероятна.

При этом количество осадков, по предварительным прогнозам, будет близким к климатической норме, возможно, немного её превысит. На севере осадков будет немного меньше, эти районы края могут попасть в зону дефицита осадков.

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