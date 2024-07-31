Зарина Ситдикова В Пермском крае выбрали лучшего лесного пожарного Победитель конкурса отправится на всероссийские соревнования в Московскую область Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В Прикамье завершился региональный этап X Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный 2024». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

По данным ведомства, соревнования проходили в Перми. За звание лучшего лесного пожарного в Пермском крае боролись 14 сотрудников из подразделений Пермского лесопожарного центра и филиалов «Гослесхоза».

«В преобладающем числе случаев лесные пожары ликвидируются в течение первых 24 часов благодаря усилиям пожарных. Следует учитывать, что деятельность специалистов по борьбе с огнём — сложный и изнурительный труд, который требует не только физической выносливости, но и глубоких знаний, мастерства, а также чёткой синхронизации действий. Данный конкурс представляет собой отличную возможность для расширения своего профессионального опыта», — подчеркнул заместитель главы минприроды Прикамья Олег Солонцов.

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Конкурс проходил в два этапа. На первом проводилась проверка физической подготовки — участники выполняли отжимания, забег на 150 м, забег с грузом 15 кг на 200-метровую дистанцию, спортивное ориентирование на местности. На втором этапе пожарные показали навыки владения ручным инструментом (бензопилами и мотопомпами, ранцевыми лесными огнетушителями), проходили полосу препятствий.

Жюри оценивало не только скорость выполнения упражнений, но и точность: за каждый недочёт конкурсанты получали штрафные баллы.

По итогам всех испытаний первое место занял Василий Андреев, десантник-пожарный Гайнского авиаотделения Пермского лесопожарного центра. Он будет представлять Прикамье на федеральном этапе X Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный 2024», который пройдёт 10-13 сентября в Московской области.

Второе место в региональном этапе занял десантник-пожарный Ныробского авиаотделения Пермского лесопожарного центра Андрей Спирин. Бронза досталась Александру Никитину, мастеру леса Чусовского филиала «Гослесхоза».

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Победители конкурса были награждены дипломами и ценными призами.

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