Алёна Бронникова В Перми суд отправил бывшего следователя СКР на 3,5 года в колонию за хулиганство В июне прошлого года Иван Казанкин устроил дебош в ночном клубе Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Ленинский районный суд Перми 31 июля вынес приговор в отношении бывшего следователя краевого следственного комитета и экс-адвоката Адвокатской палаты края Ивана Казанкина за дебош в ночном клубе летом 2023 года. Его признали виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия) и ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, перевозка боеприпасов).

Как сообщает пресс-служба суда, в июне прошлого года Казанкин отдыхал в пермском клубе Shake Room, где находился в состоянии алкогольного опьянения. Оттуда сотрудники заведения попросили его уйти после того как он нецензурно высказался в адрес посетительницы. Казанкин принёс из своего автомобиля карабин, направил на людей у входа в клуб, но был обезврежен сотрудником клуба.

В суде 31 июля обвиняемый признал свою вину и полностью раскаялся. Он рассказал, что возместил двои потерпевшим моральный вред и принёс всем письменные извинения. Судья Марина Насибуллина назначила ему наказание в виде 3лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Казанкин был взят под стражу в зале суда, в данный момент приговор в законную силу не вступил.





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