«Т Плюс» завершила перекладку более 400 м теплосети на улице 9 Мая в Перми Поделиться Твитнуть

ООО «Пермская сетевая компания»

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» закончили монтаж новой тепломагистрали на ул. 9 Мая в Индустриальном районе Перми. Современная труба диаметром 250 мм уложена на участке между улицами Семченко и Танкистов. Всего энергетики «Т Плюс» модернизировали здесь 413 м трубопровода отопления и горячего водоснабжения.

Для надёжной подачи теплоресурсов жителям установлена предизолированная труба, покрытая пенополиуретановой изоляцией со встроенной системой дистанционного контроля утечек. Это позволит повысить качество услуг отопления и горячего водоснабжения для населения. Новые коммуникации находятся в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-9 и обеспечивают теплом население м/р Ераничи.

В настоящее время на ул. 9 Мая укладывается верхний слой дорожного покрытия и идёт подготовка к асфальтированию. Одним из обязательных условий ремонтных объектов «Т Плюс» является полное восстановление благоустройства после реконструкции. В ближайшее время дорога будет открыта для автотранспорта.

Все места ремонтов «Т Плюс» оборудованы стационарным ограждением и информационными аншлагами по единому стандарту безопасности. Напоминаем жителям о необходимости быть внимательными вблизи раскопок – не заходить за ограждения и не парковать возле них автомобили.

«Обновление теплосетей в рамках весенне-летней кампании – адресные меры по подготовке теплосетевой инфраструктуры города к максимуму нагрузок. В сжатые сроки энергетики должны выполнить большой объём работ по обновлению трубопроводов. Наша главная цель – надёжное и бесперебойное обеспечение горожан теплом и горячей водой», – отметил заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

В межсезонье энергетики «Т Плюс» планируют смонтировать более 16 км новых трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в Перми. Работы пройдут как в центральной части краевой столицы, так и в отдалённых районах. Наибольшие объёмы перекладок предусмотрены в Закамске – свыше 8 км трубопроводов. Новые тепломагистрали также появятся на улицах Газеты «Звезда», Мира, Пихтовой, Толбухина, Нефтяников, Новоржевской, Маршала Рыбалко и др.

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