В Перми выпускник детдома для ребят с инвалидностью поступил в университет Это произошло благодаря поддержке пермских школьников Поделиться Твитнуть

Фото: фонд "Дедморозим"

Более 27 тыс. школьников Прикамья, которые стали участниками акции «Цветы жизни», помогли выпускнику детдома для ребят с инвалидностью Василию Кардакову поступить в Пермский государственный национальный исследовательский университет. Об этом рассказали в благотворительном фонде помощи тяжелобольным детям «Дедморозим».

В 2018 году Василий вошёл в проект «Вернуть будущее» фонда, который поддерживается школьным сообществом. Благодаря этому он сам окончил школу, прошёл несколько стажировок и теперь будет студентом Пермского университета.

Мальчик страдает от спинномозговой грыжи. Сразу после рождения он оказался в доме ребёнка, а затем попал в Рудничный детский дом-интернат для умственно отсталых детей, хотя не все ребята в этом учреждении имели проблемы с интеллектом. Как правило, подавляющее большинство выпускников таких учреждений попадают в психоневрологические интернаты. Там они проводят всю оставшуюся жизнь. Сегодня эти учреждения называются центрами социального обслуживания.

Однако мальчику повезло, и он оказался в Перми, став участником проекта «Вернуть будущее», где молодые взрослые с инвалидностью после выпуска из детдома учатся жить самостоятельно. Васе помогли получить квартиру, а неутомимая любознательность и коммуникабельность привели к желаемому направлению в вузе.

Фото: фонд "Дедморозим"

В начале этого года молодой человек прошёл стажировку на одном из пермских телеканалов и попробовал себя в роли ведущего. Сейчас его зачислили на направление организации работы с молодёжью ПГНИУ. Василий вспоминает, что в 2018 году он проходил в университете стажировку по общественным связям, анализировал доступную среду. Уже тогда он настроился на поступление в этот вуз.

Затем, в следующем году, он поступил в школу для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а в 2024 году окончил её и получил аттестат.

Помимо Василия Кардакова, в проекте «Дедморозим» участвуют ещё 16 ребят с инвалидностью. «Вернуть будущее» существует за счёт пермяков, которые собрали средства в рамках акции «Цветы жизни» в 2023 году. В прошлом году в этой акции приняли участие более тысячи классов.

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