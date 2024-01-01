В Прикамье ФСБ выявила ячейку международных террористов
Военный суд в Екатеринбурге приговорил их к разным срокам лишения свободы
В Управлении ФСБ по Пермскому краю отчитались о том, что пресекли деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», запрещённой на территории России. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ведомство.
По данным силовиков, в январе прошлого года иностранцы переводили деньги боевикам, а также размещали публикации с призывами к оправданию терроризма.
В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела о содействии террористической деятельности и о публичных призывах к террористической деятельности, об оправдании и пропаганде терроризма.
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал фигурантов виновными. Их приговорили к 14 и 12 годам лишения свободы с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, осуждённым на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.
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