В Прикамье ФСБ выявила ячейку международных террористов Военный суд в Екатеринбурге приговорил их к разным срокам лишения свободы Поделиться Твитнуть

В Управлении ФСБ по Пермскому краю отчитались о том, что пресекли деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», запрещённой на территории России. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, в январе прошлого года иностранцы переводили деньги боевикам, а также размещали публикации с призывами к оправданию терроризма.

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела о содействии террористической деятельности и о публичных призывах к террористической деятельности, об оправдании и пропаганде терроризма.

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал фигурантов виновными. Их приговорили к 14 и 12 годам лишения свободы с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, осуждённым на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.