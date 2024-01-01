В Перми полиция ищет участников драки в экстрим-парке Накануне два подростка устроили там разборки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В социальных сетях завирусилось видео с дракой двух подростков в экстрим-парке. Конфликт между двумя мальчиками перерос в борьбу, которая собрала толпу зрителей-подростков. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

На видеозаписи вокруг дерущихся мальчиков стоят другие, снимают происходящее на телефон и подбадривают участников, сопровождая свои эмоции обсценной лексикой.

В итоге один из школьников валит второго на землю и начинает душить. После этого их разнимают. Побитый мальчик остаётся лежать на земле и закрывает рукой лицо.

Полиция начала проверку в связи с инцидентом. Сотрудники ведомства устанавливают личности участников потасовки и выясняют обстоятельства произошедшего.



Официальных обращений по поводу драки в полицию не поступало, а видео с дракой правоохранители выявили во время мониторинга Сети.



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