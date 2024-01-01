В Перми полиция ищет участников драки в экстрим-парке
Накануне два подростка устроили там разборки
В социальных сетях завирусилось видео с дракой двух подростков в экстрим-парке. Конфликт между двумя мальчиками перерос в борьбу, которая собрала толпу зрителей-подростков. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.
На видеозаписи вокруг дерущихся мальчиков стоят другие, снимают происходящее на телефон и подбадривают участников, сопровождая свои эмоции обсценной лексикой.
В итоге один из школьников валит второго на землю и начинает душить. После этого их разнимают. Побитый мальчик остаётся лежать на земле и закрывает рукой лицо.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.