В Прикамье объявлено штормовое предупреждение Во второй половине дня начнутся ливни, град и шквалистый ветер Поделиться Твитнуть

Фото: Ирина Кочурова

По данным Пермского Гисметеоцентра, во второй половине 31 июля и ночью 1 августа ожидаются опасные метеорологические явления: очень сильные дожди, ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25-27 м/с.

Сообщается, что активная циклоническая деятельность обеспечит формирование опасных явлений локально в южных и центральных районах Пермского края.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю призывают жителей не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи и слабо укреплённых конструкций, а также избегать парковку личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

Всем жителям региона во время града рекомендуют воздержаться от прогулок и поездок. Если непогода застала на улице, то нужно покинуть открытое пространство и укрыться в помещении.

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