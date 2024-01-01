Зарина Ситдикова На дорогах Пермского края заметили советский космический корабль «Буран» Космолёт транспортируют в музей Свердловской области Поделиться Твитнуть

Фото: Библиотека с. Верхнее Калино им. А.С. Пушкина, vk.com/biblv_kalino

Очевидцы заметили на дорогах Чусовского округа Прикамья два большегруза, перевозящих части советского космического корабля «Буран». По информации специального «Радио Серов», космолёт транспортируют в Музей военной техники в Верхней Пышме (Свердловская область).

По данным радиостанции, «Буран» везли из аэропорта Жуковский через каналы Москвы, далее по Волге и Каме. Теперь списанный шаттл везут автотранспортом через Пермский край в Свердловскую область.

До 2004 года этот космолёт находился на Тушинском машиностроительном заводе, в 2011 перевезен в Жуковский и выставлялся на авиасалоне МАКС. Два года назад его доставили в Калужскую область, на киностудию «Военфильм-Медынь» в музей техники Вадима Задорожного. Затем космическое судно выкупил музей в Верхней Пышме.

Напомним, советский проект шаттла «Буран» был реализован в 1980-е годы. Всего было выполнено два испытательных пуска: с макетом и с самолетом, который 15 ноября 1988 года успешно вернулся на Землю в автоматическом режиме. После распада СССР проект свернули. Из пяти экземпляров космолётов первый («Буран») был уничтожен при обрушении ангара на Байконуре, второй («Буря») остаётся на космодроме, третий («Байкал») провезли через Пермский край, а остальные были разобраны.

Автор видео: Дмитрий Чалин

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