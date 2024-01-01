В течение двух месяцев в 14 территориях Прикамья откроются новые социальные кинозалы С начала года уже работающие объекты посетили более 300 тысяч зрителей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

К предстоящей осени в 14 территориях Прикамья запустят новые социальные кинозалы. Об этом стало известно на Совете глав муниципальных образований, который прошёл сегодня под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Одним из вопросов заседания стали промежуточные результаты проекта «Социальный кинозал» в регионе. Первые такие объекты появились в Прикамье в 2019 году по инициативе Пермской синематеки. С тех пор в регионе была создана сеть из 161 социального кинозала. Они открыты на базе библиотек, домов культуры, а также других учреждений культуры.

За прошедшие пять лет заметно выросла их посещаемость — с 47,3 тыс. человек в 2019 году до 511 тыс. человек в 2023 году. А уже с января по июль текущего года зрителями социальных кинозалов в Пермском крае стали уже почти 302 тыс. человек. В лидерах по числу посетителей — Кочёвский муниципальный округ, ЗАТО Звездный и Частинский округ. Менее всего были интересны возможности социальных кинозалов жителям Уинского, Большесосновского и Гайнского округов.

Несмотря на это, уже к осени в Гайнах и Уинском откроются новые социальные кинозалы. Помимо этого они появятся в Орде, Соликамске, Осе, Кочёво, Юсьве, Перми, Добрянском, Кудымкарском, Березовском, Кунгурском, Оханском и Чусовском округах.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, проект «Социальный кинозал» создаёт равные возможности для знакомства с культурой для всех жителей, проживающих в небольших городах и посёлках Прикамья.

«Возлагаем на проект большие надежды с точки зрения создания центров досуга для жителей разных поколений. Необходимо расширять форматы мероприятий, проводимых на площадках сети социальных кинозалов региона. Наполнять их определённым контентом и смыслами. Социальные кинозалы должны стать местом, где кипит жизнь и реализуются востребованные жителями культурные инициативы», — добавил глава Прикамья.

И.о. министра культуры Пермского края Вера Рябкова уточнила, что социальные кинозалы являются одним из направлений национального проекта «Культура». Это некоммерческий проект, предоставляющий возможность любому неравнодушному к культуре человеку не только просматривать на большом экране качественные документальные, художественные фильмы и мультфильмы, но и обсуждать их, говорить об актуальных проблемах современности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.