В Пермском крае построят семь быстровозводимых отделений Почты России Они будут находиться в сельских территориях Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба регионального управления Почты Росии по Пермскому краю

Как сообщили в Управлении почтовой службы по Пермскому краю, в Прикамье планируется возвести здания для семи почтовых отделений по технологии быстровозводимых конструкций.

Такие офисы будут в селе Григорьевское Нытвенского округа, селе Коса Косинского округа, селе Черновское Большесосновского округа, посёлке Майкор Юсьвинского округа, деревне Тёплая Кунгурского округа и сёлах Пешнигорт и Самково в Кудымкарском округе. В этих населённых пунктах живут в общей сложности 15 тыс. человек — от 1 до 4 тыс. жителей в каждом.

Быстровозводимые здания строятся по программе ремонта сельских почтовых отделений, которая была инициирована федеральными властями. В этих помещениях есть оборудованные места для работы и отдыха сотрудников, отопление и водоснабжение, а также кондиционер, установлены пандус и кнопка вызова персонала для инвалидов.

Два года назад по такой же технологии Почта России построила новые отделения на месте прежних ветхих аварийных зданий в трёх посёлках региона: Юг, Троельга и Нердва.

По словам директора регионального управления Почты России Натальи Дорониной, технология быстровозводимых конструкций используется там, где нет подходящих для почты помещений, либо состояние зданий такое, что уже не имеет смысла проводить ремонт.

«Такое отделение — прекрасная альтернатива для сельских населённых пунктов с небольшим количеством жителей. По функционалу оно равноценно городскому. Здесь жители села смогут получать весь спектр услуг, как традиционных, так и самых современных», — пояснила она.

Масштабный проект по модернизации сельских отделений стартовал в 2022 году по всей стране. В первый год реализации Почта отремонтировала в регионе 63 почтовых отделения, а также построила три новых здания на основе быстровозводимой конструкции. Модернизация охватила 23 района Пермского края. В прошлом году отремонтировано ещё 16 почтовых отделений в 10 районах региона.

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